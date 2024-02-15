Клуб Lookin Rooms сгорел при пожаре в здании "Известия Hall" в Москве

Видео: телеграм-канал Lookin Rooms

Банкетный зал и клуб Lookin Rooms сгорел во время пожара во дворе здания "Известия Hall" в Москве.

"Мы сгорели, новости не врут", – сообщила площадка в своем телеграм-канале.

ЧП произошло утром 15 февраля, огонь вспыхнул на первом этаже административного здания, находящегося на реконструкции. Площадь пожара составила 1 500 квадратных метров.

Спустя время спасателям удалось локализовать возгорание. К 10:04 пожар был полностью потушен, уточнили в МЧС РФ.

Движение в районе происшествия было перекрыто, но спустя время его открыли по Большому Путинковскому переулку и улице Малой Дмитровке рядом с домом 2.

СМИ выяснили, что проверку пожарной безопасности строений загоревшегося здания несколько лет не проводили. Информации об этих проверках в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий нет. Проверка самого здания "Известия Hall" проводилась в декабре 2023 года.

Сотрудники МЧС не допустили распространение огня на здание "Известия Hall"