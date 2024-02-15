Движение перекрыли на двух улицах в центре Москвы из-за пожара в здании "Известия Hall"

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Движение транспорта было перекрыто на Большом Путинковском переулке и улице Малой Дмитровке в связи с пожаром в здании "Известия Hall". Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Перекрыто движение по Большому Путинковскому переулку и по улице Малой Дмитровке в районе дома № 2", – говорится в сообщении департамента.

Пожар в здании "Известия Hall" вспыхнул утром 15 февраля. По данным МЧС РФ, его площадь составляет 1,5 тысячи квадратных метров.

Возгорание началось на первом этаже административного здания, которое находится на реконструкции. О возможных пострадавших в результате пожара пока не сообщалось.



Вход на станцию метро "Пушкинская" перекрыт из-за пожара в здании "Известия Hall"