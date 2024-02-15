15 февраля, 06:20Происшествия
Пожар произошел в здании "Известия Hall" в центре Москвы
Фото: телеграм-канал SHOT
Пожар произошел в здании "Известия Hall" на Пушкинской площади в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный главк МЧС.
На месте уже работают пожарно-спасательные подразделения. О возможных пострадавших пока не сообщалось. Дальнейшая информация уточняется.
В столичном Дептрансе сообщили, что в связи с пожаром были перекрыты три из четырех полос по Тверской улице в сторону Садового кольца и одна из четырех полос по Большому Путинковскому переулку. Дорожная ситуация не осложнена, добавили в департаменте.
Ранее сообщалось о возгорании, которое произошло в подвале двухэтажного административного здания в Большом Дровяном переулке в центре Москвы. По прибытии на место пожарные увидели, что пламя охватило складируемые продукты и упаковки товара.
Через некоторое время огнеборцам удалось полностью потушить пожар. На момент происшествия в здании не было людей, в связи с чем в результате возгорания никто не пострадал.
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