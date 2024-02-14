Роспотребнадзор выявил превышение нормы сажи в воздухе после пожара в Анапе

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Сотрудники территориального отдела Роспотребнадзора выявили превышение нормы содержания сажи в воздухе после пожара в многоэтажном доме в Анапе. Об этом сообщила пресс-служба управления в своем телеграм-канале.

Согласно проведенному исследованию, содержание сажи составило 5,6–6,1–17,3 при норме – не более 0,15 миллиграмма на кубический метр, указано в сообщении.

Кроме того, специалисты Роспотребнадзора замерили содержание диоксида азота, диоксида серы и оксида углерода в воздухе около жилого дома. По этим веществам не было превышений нормы, отметили в ведомстве. Кроме того, там добавили, что исследования воздуха по другим веществам продолжаются.

В свою очередь, городская мэрия в телеграм-канале сообщила, что в Анапе введен режим ЧС. Также оперативно создается межведомственная комиссия, в состав которой войдут сотрудники ГО и ЧС, ЖКХ, пожнадзора, Росреестра, соцзащиты и других ответственных служб. Помимо этого, указали там, будет проводиться обследование помещений и оценка ущерба.

Как заявил РИА Новости представитель экстренных служб, 9 детей и 35 взрослых сейчас находятся в пунктах временного размещения. На месте происшествия работает лаборатория, выясняются причины возгорания. По информации агентства, после обследования будет принято решение о дальнейшей судьбе многоквартирного дома.

В мэрии Анапы отметили, что пострадавшие от пожара жильцы дома получат выплаты. На место инцидента прибыли первый зампрокурора Краснодарского края Павел Гвоздев и мэр Анапы Василий Швец, которые обсудили меры поддержки жителей. Отмечается, что для всех жильцов предусмотрены единовременные разовые выплаты в размере 10 тысяч рублей для покупки товаров первой необходимости, также по 100 тысяч получат люди при полной потере имущества и по 50 тысяч – при частичной.

Более того, прорабатываются варианты помощи жильцам, квартиры которых не подлежат восстановлению.

Также, как рассказала городская мэрия, Василия Тодоровича, пострадавшего во время пожара, навестили в больнице. Его спасли из огня сотрудники МЧС.

Уточняется, что состояние мужчины стабильное, чувствует он себя хорошо. Как рассказали врачи горбольницы, пострадавшего могут выписать уже к началу следующей недели. Сотрудники мэрии пожелали Тодоровичу скорейшего выздоровления, передали фрукты и вещи.

О пожаре в многоквартирном доме на Объездной улице в Анапе стало известно вечером 13 февраля. Возгорание началось на мансарде здания, его площадь оценивалась в тысячу квадратных метров.

Пожарные эвакуировали 440 жильцов дома, включая 112 детей. По информации прокуратуры, строительство здания велось без разрешения.

По факту пожара следователи возбудили уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Ближе к полуночи возгорание было локализовано, а утром 14 февраля – ликвидировано.

Более 30 квартир повреждены в загоревшемся жилом доме в Анапе