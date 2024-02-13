Спасатели эвакуировали 440 человек из загоревшегося в Анапе дома

Спасатели эвакуировали 440 человек из жилого дома на Объездной улице в Анапе Краснодарского края, где произошло возгорание мансарды. В числе спасенных – 112 детей, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

Как уточнило ведомство, в результате пожара пострадал один человек. Также спасатели организовали три пункта временного размещения жильцов вместимостью до 360 человек. На месте случившегося работают свыше 100 специалистов и 35 единиц техники МЧС РФ.

ТАСС рассказали в оперативных службах, что в результате возгорания частично обрушилась крыша и огонь перекинулся на квартиры верхних этажей. При этом, по данным РИА Новости, мансарда здания обрушилась на всей площади, а от пожара уже пострадали 32 квартиры.

Мансарда жилого дома загорелась в Анапе вечером 13 февраля. На тот момент площадь пожара составила 1 тысячу квадратных метров.

Согласно данным региональной прокуратуры, строительство здания происходило без проектной и разрешительной документации. Дом был введен в гражданский оборот на основании решений Анапского городского суда, вынесенных в июне 2011 года.

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