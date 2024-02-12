Трехлетняя девочка погибла в результате пожара на юго-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Трехлетняя девочка погибла в результате пожара в квартире в девятиэтажном доме на улице Верхние Поля на юго-востоке Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

По данным ведомства, две девочки трех и двух лет были в квартире одни, когда огонь охватил пять квадратных метров. Спасатели эвакуировали детей из помещения, однако старшая скончалась в машине скорой помощи от отравления угарным газом. Как отметила столичная прокуратура, другую девочку госпитализировали.

По факту гибели ребенка следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Также были назначены экспертизы и организованы допросы свидетелей случившегося.

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Ранее женщина погибла при пожаре в квартире жилого дома на улице Академика Капицы в Москве. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. Прокуратура намерена проконтролировать ход расследования данного инцидента.

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