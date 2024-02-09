09 февраля, 15:49Происшествия
Женщина погибла в результате пожара на юго-западе Москвы
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"
Женщина погибла при пожаре в квартире жилого дома на улице Академика Капицы в Москве. Столичная прокуратура рассказала о случившемся в своем официальном телеграм-канале.
"Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. На месте работу правоохранительных органов координирует заместитель Черемушкинского межрайонного прокурора Вячеслав Скрылев", – говорится в публикации.
Прокуратура намерена проконтролировать ход расследования данного инцидента.
Ранее сообщалось о возгорании в квартире многоквартирного дома на улице Лухмановской. После устранения огня была найдена женщина с признаками отравления продуктами горения. Пострадавшая умерла в машине скорой помощи.
Следователи начали проверку по факту пожара. Для установления причины будут проведены экспертизы.
Городские службы ведут восстановительные работы после пожара на севере Москвы
Читайте также