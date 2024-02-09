Женщина погибла в результате пожара на юго-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Женщина погибла при пожаре в квартире жилого дома на улице Академика Капицы в Москве. Столичная прокуратура рассказала о случившемся в своем официальном телеграм-канале.

"Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. На месте работу правоохранительных органов координирует заместитель Черемушкинского межрайонного прокурора Вячеслав Скрылев", – говорится в публикации.

Прокуратура намерена проконтролировать ход расследования данного инцидента.

Ранее сообщалось о возгорании в квартире многоквартирного дома на улице Лухмановской. После устранения огня была найдена женщина с признаками отравления продуктами горения. Пострадавшая умерла в машине скорой помощи.

Следователи начали проверку по факту пожара. Для установления причины будут проведены экспертизы.



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