Нарушение в системе обогрева кровли стало причиной пожара на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Нарушение работы системы антиобледенительного обогрева края кровли и водостоков стало причиной пожара в жилом доме жилищно-строительного кооператива (ЖСК) "Московский писатель" на севере Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного следственного управления СК РФ в своем телеграм-канале.

"Установлено, что в районе расположения чердачного помещения между первым и вторым подъездами образовалась зона термических повреждений", – заявили в СК.

При этом электрическая проводка и электрооборудование в этом месте на момент первоначального осмотра места происшествия уже были уничтожены огнем, подчеркнули в пресс-службе.

По факту пожара продолжается проверка. Следователи уже осмотрели чердак здания, опросили более 10 очевидцев из числа жителей пострадавшего дома, изъяли документы и записи с камер видеонаблюдения.

"Лиц, совершающих умышленные действия, связанные с поджогом, в ходе первоначальных проверочных мероприятий не выявлено", – заключили в столичном СК.

В свою очередь, проведение проверки контролируется прокуратурой Москвы, заявили в телеграм-канале ведомства. Сотрудники прокуратуры, в частности, координируют работу спецслужб и правоохранительных органов для установления всех обстоятельств инцидента.

"Соблюдение жилищных прав граждан, проживающих в многоквартирном доме, на контроле в прокуратуре", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно об организованной столичным управлением СК доследственной проверке по статье 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности"). Тогда же прокуратура города взяла под свой контроль установление всех причин и обстоятельств возгорания.

О пожаре в шестиэтажном доме 2 на улице Черняховского стало известно в ночь на 9 февраля. Площадь возгорания увеличилась с 300 до 4 000 квадратных метров, из дома эвакуировали более 400 человек.

К 3 часам ночи открытое горение в жилом доме было ликвидировано, а в 05:35 пожар был полностью потушен. По данным столичного департамента здравоохранения, в результате инцидента никто не пострадал.

Следственный комитет РФ организовал проверку после пожара в доме на севере Москвы