Человек погиб при пожаре на многоярусной парковке на юго-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Один человек погиб при пожаре на многоярусной парковке на Волжском бульваре на юго-востоке Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы", – говорится в сообщении.

Кузьминская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты проверки произошедшего.

До этого 58-летний мужчина погиб в результате возгорания в квартире жилого дома в третьем микрорайне Зеленограда. О причинах пожара не сообщалось, их планировали установить в ходе экспертизы.

