07 февраля, 10:16Происшествия
Человек погиб при пожаре на многоярусной парковке на юго-востоке Москвы
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Один человек погиб при пожаре на многоярусной парковке на Волжском бульваре на юго-востоке Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.
"Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы", – говорится в сообщении.
Кузьминская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты проверки произошедшего.
До этого 58-летний мужчина погиб в результате возгорания в квартире жилого дома в третьем микрорайне Зеленограда. О причинах пожара не сообщалось, их планировали установить в ходе экспертизы.
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