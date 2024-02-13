Мансарда жилого дома загорелась в Анапе на площади 1 тыс "квадратов"

Видео: телеграм-канал Baza

Мансарда жилого дома загорелась в Анапе Краснодарского края на площади 1 тысяча квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

Ведомство уточнило, что спасатели организовали эвакуацию жильцов 11-этажного здания.

Всего к ликвидации пожара привлекли около 70 специалистов и 22 единицы техники МЧС РФ.

Ранее в гостиничном комплексе в Тольятти произошло возгорание. Площадь пожара на тот момент оценивалась в 800 квадратных метров. К тушению привлекли 105 спасателей и 29 единиц специальной техники. Позже возгорание ликвидировали.

В результате случившегося пострадали 2 человека. До того как спасатели приехали на место, из гостиничного комплекса самостоятельно эвакуировались 12 человек.

В связи с пожаром глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело.

