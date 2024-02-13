13 февраля, 18:35Происшествия
Мансарда жилого дома загорелась в Анапе на площади 1 тыс "квадратов"
Ведомство уточнило, что спасатели организовали эвакуацию жильцов 11-этажного здания.
Всего к ликвидации пожара привлекли около 70 специалистов и 22 единицы техники МЧС РФ.
Ранее в гостиничном комплексе в Тольятти произошло возгорание. Площадь пожара на тот момент оценивалась в 800 квадратных метров. К тушению привлекли 105 спасателей и 29 единиц специальной техники. Позже возгорание ликвидировали.
В результате случившегося пострадали 2 человека. До того как спасатели приехали на место, из гостиничного комплекса самостоятельно эвакуировались 12 человек.
В связи с пожаром глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело.
Читайте также