Бастрыкин поручил возбудить дело после пожара в гостинице в Тольятти

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за возгорания в гостинице в Тольятти, из-за которого пострадали два человека. Об этом заявила пресс-служба ведомства.

Сейчас, как уточнили следователи, СУ СК РФ по Самарской области проводит доследственную проверку.

"Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУСК России по Самарской области Колбасину А. И. возбудить уголовное дело и представить доклад", – сказано в заявлении.

По информации ведомства, дело теперь находится на контроле в центральном аппарате СК РФ.

Возгорание в гостиничном комплексе случилось в Тольятти в ночь с 10 на 11 февраля. Площадь возгорания на тот момент оценивалась в 800 квадратных метров. К тушению привлекли 105 спасателей и 29 единицы специальной техники.

Ночью 11 февраля возгорание удалось локализовать. В результате происшествия пострадали 2 человека. До того, как спасатели прибыли на место, из гостиницы самостоятельно эвакуировались 12 человек.



В Тольятти загорелся гостиничный комплекс