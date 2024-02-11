Пожар в гостинице в Тольятти локализован на площади 800 квадратных метров

Фото: МЧС России

Пожар в Тольятти, где горит здание гостиничного комплекса, локализован на площади 800 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

"Пожар локализован на площади 800 квадратных метров", – указано в сообщении.

В результате пожара пострадали 2 человека. До того, как спасатели прибыли на место, из гостиничного комлекса самостоятельно эвакуировались 12 человек.

К тушению пожара привлечены 105 огнеборцев и 29 единиц техники.

Гостиница загорелась в Тольятти на площади 800 "квадратов" вечером 10 февраля.

До этого крупный пожар произошел на складе рыбоперерабатывающего завода в Мурманске. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров.

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