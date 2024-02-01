В Мурманске произошел пожар на территории рыбоперерабатывающего завода

Фото: телеграм-канал "#МЧСМурманск"

Крупный пожар произошел на складе в Мурманске. Площадь возгорания составляет 800 квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС РФ по Мурманской области.

В ведомстве уточнили, что пожар вспыхнул по адресу улица Александра Невского, дом 38. По данным из открытых источников, здесь располагается рыбоперерабатывающий завод.

В результате возгорания на заводе произошло частичное обрушение кровли, добавили в МЧС.

Ранее стало известно о пожаре, который произошел на территории мясоперерабатывающего завода в подмосковном Пушкине. Огнеборцам удалось локализовать возгорание на площади 1,2 тысячи квадратных метров.

Всего в тушении пожара принимают участие 56 человек с использованием 20 единиц техники. Прокуратура Московской области контролирует установление обстоятельств и причин пожара.

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