01 февраля, 21:30Происшествия
Прокуратура взяла на контроль ситуацию с пожаром на заводе в подмосковном Пушкине
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Прокуратура Московской области контролирует установление обстоятельств и причин пожара на территории мясоперерабатывающего завода в Пушкине. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
По информации прокуратуры, возгорание произошло в одном из офисов предприятия. После этого огонь распространился на все административные здания.
"Пушкинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего", – говорится в сообщении.
О возгорании на территории завода стало известно около 20:30. К тому времени его площадь составляла уже тысячу квадратных метров.
В тушении пожара задействовали 56 человек и 20 единиц техники. О пострадавших не сообщалось.
"Безопасный город": пожар произошел в административном здании в центре Москвы
Читайте также