Прокуратура взяла на контроль ситуацию с пожаром на заводе в подмосковном Пушкине

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Прокуратура Московской области контролирует установление обстоятельств и причин пожара на территории мясоперерабатывающего завода в Пушкине. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

По информации прокуратуры, возгорание произошло в одном из офисов предприятия. После этого огонь распространился на все административные здания.

"Пушкинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего", – говорится в сообщении.

О возгорании на территории завода стало известно около 20:30. К тому времени его площадь составляла уже тысячу квадратных метров.

В тушении пожара задействовали 56 человек и 20 единиц техники. О пострадавших не сообщалось.



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