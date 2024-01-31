Торговый павильон загорелся на рынке в Краснодаре

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Торговый павильон загорелся на Восточном рынке в Краснодаре. Огнеборцы локализовали пожар на площади в 300 квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

В ведомстве подчеркнули, что в результате возгорания погибших и пострадавших нет. Всего на месте работают 57 специалистов и 25 единиц техники МЧС.

Ранее сообщалось о пожаре, который произошел в квартире жилого дома на Большой Юшуньской улице в столичном районе Зюзино. В результате случившегося погибли два человека.

До этого семья с малолетним ребенком погибла при пожаре в частном доме в селе Новое Якушкино в Самарской области. Предварительной причиной возгорания является короткое замыкание проводки электрообогревателя.

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