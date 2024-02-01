Пожар на предприятии в подмосковном Пушкине локализован

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар, который произошел на заводе в подмосковном Пушкине, локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом заявили в телеграм-канале МЧС России.

Информация о локализации возгорания появилась в телеграм-канале ведомства в 21:35 по московскому времени.

О возгорании на территории мясоперерабатывающего завода стало известно около 20:30. К тому времени его площадь составляла уже тысячу квадратных метров. В тушении пожара задействованы 56 человек и 20 единиц техники. О пострадавших не сообщалось.

Прокуратура Подмосковья проконтролирует установление обстоятельств и причин пожара на территории завода в Пушкине.



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