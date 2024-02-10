10 февраля, 23:32Происшествия
Гостиница загорелась в Тольятти на площади 800 "квадратов"
Фото: МЧС России
Гостиница загорелась в Тольятти на площади 800 "квадратов". Информация о происшествии появилась в официальном телеграм-канале МЧС России.
"В Самарской области огнеборцы МЧС России ликвидируют крупный пожар. В Тольятти горит здание гостиничного комплекса", – говорится в публикации.
В борьбе с огнем задействовали 75 спасателей и 24 единицы специальной техники.
Ранее пожар произошел на территории мясоперерабатывающего завода в подмосковном Пушкине. Его площадь составляла тысячу квадратных метров. В тушении задействованы 56 человек и 20 единиц техники. О пострадавших не сообщалось.
Прокуратура Подмосковья заявила, что проконтролирует установление обстоятельств и причин пожара.
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