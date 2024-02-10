Фото: МЧС России

Гостиница загорелась в Тольятти на площади 800 "квадратов". Информация о происшествии появилась в официальном телеграм-канале МЧС России.

"В Самарской области огнеборцы МЧС России ликвидируют крупный пожар. В Тольятти горит здание гостиничного комплекса", – говорится в публикации.

В борьбе с огнем задействовали 75 спасателей и 24 единицы специальной техники.

Ранее пожар произошел на территории мясоперерабатывающего завода в подмосковном Пушкине. Его площадь составляла тысячу квадратных метров. В тушении задействованы 56 человек и 20 единиц техники. О пострадавших не сообщалось.

Прокуратура Подмосковья заявила, что проконтролирует установление обстоятельств и причин пожара.



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