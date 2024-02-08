В результате пожара в Прикамье пострадали восемь человек

Фото: телеграм-канал Mash

В результате пожара в Пермском крае пострадали восемь человек, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Из них пять человек, включая двоих детей, госпитализированы. Погибших нет.

Ранее в МЧС сообщали о факельном горении внутрипромыслового газопровода и трех близлежащих строений в поселке Куеда. Открытое горение ликвидировали.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, в свою очередь, сообщил, что возгорание локализовали на площади а площади 238 квадратных метров. Угрозы распространения огня нет.

Также глава региона добавил, что двое пострадавших находятся в реанимации. Врачи оказывают им необходимую помощь.

Об инциденте на Интернациональной улице стало известно вечером 8 февраля. Отмечалось, что есть угроза дальнейшего распространения огня.

Видео: телеграм-канал Baza