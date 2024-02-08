Железнодорожные цистерны загорелись в Пермском крае

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Железнодорожные цистерны горят в Пермском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По их данным, огонь перекинулся на три жилых дома. Есть угроза дальнейшего распространения огня.

Огонь вспыхнул в селе Куеда, на Интернациональной улице. По предварительным данным, пострадали два человека: женщина госпитализирована с ожогами, мальчик надышался дымом.

Ранее стало известно о задымлении на японской атомной электростанции "Цуруга". Специалисты АЭС заметили дым в районе турбинного отсека на первом энергоблоке. Причина происшествия заключается в неисправности в вентиляции, в результате которой произошло короткое замыкание, писали в СМИ.

До этого сообщалось о пожаре на многоярусной парковке на Волжском бульваре на юго-востоке Москвы. В результате погиб один человек, прокуратура организовала проверку.