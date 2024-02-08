Число пострадавших при пожаре в Прикамье выросло до 6

Фото: телеграм-канал SHOT

Количество пострадавших после возгорания железнодорожных цистерн и трех жилых домов в поселке Куеда Пермского края увеличилось до 6. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) по Куединскому муниципальному округу.

В службе добавили, что пострадавшие направлены в центральную районную больницу, среди них двое детей. Один человек находится в тяжелом состоянии.

Отмечается, что возгорание цистерн и жилых домов локализовано. Открытое горение отсутствует, остались отдельные очаги.

Между тем в РЖД заявили, что информация о возгорании грузового поезда в районе поселка Куеда не соответствует действительности. Сообщение опубликовано в телеграм-канале перевозчика.

По данным компании, случившееся не относится к железнодорожной инфраструктуре, а также не влияет на движение поездов. Пожарный поезд, включающий в себя пенообразователь и цистерны с водой, направили к месту ЧП, чтобы помочь в ликвидации огня, заключили в РЖД.

В свою очередь, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале сообщил, что, по предварительной информации, в Куеде горят несколько домов, экстренные службы работают на месте.

По его данным, пятерых пострадавших уже доставили в местную больницу, им оказывают всю необходимую помощь. Еще одного пострадавшего сейчас везут в больницу. Махонин подчеркнул, что поручил министерству территориальной безопасности выехать на место и оперативно докладывать о ситуации.

Об инциденте на Интернациональной улице стало известно вечером 8 февраля. Отмечалось, что есть угроза дальнейшего распространения огня.

До этого пожар произошел в деревянной школе в селе Грива Коми. В борьбе с огнем задействовали 30 спасателей и 10 единиц специальной техники.



Видео: телеграм-канал Baza