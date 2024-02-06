Пожар произошел в деревянной школе в Коми

Пожар произошел в деревянной школе в селе Грива Коми. О происшествии сообщается в официальном телеграм-канале ГУ МЧС РФ по республике.

"На место оперативно прибыли пожарные подразделения. По прибытии наблюдалось открытое горение части кровли здания. По сигналу автоматической пожарной сигнализации 44 человека (из них 38 детей) эвакуировались", – говорится в публикации.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. В борьбе с огнем задействовали 30 спасателей и 10 единиц специальной техники.

Немногим позже МЧС России сообщило в своем аккаунте, что возгорание удалось локализовать на площади 200 квадратных метров.

При этом представители местной администрации рассказали ТАСС, что здание частично уцелело. По их данным, распространиться огню не дала разделительная кирпичная стена.

"Сгорела только часть школы. Пострадали мастерские, столовая и помещения для старшего звена. В целости и сохранности остались помещения начального звена школы, спортзал, коридоры, директорская, учительская", – уточнили местные власти.

Выяснилось, что изначально пламя охватило электрощит в мастерской, а затем перекинулось на крышу здания.

В администрации считают, что все учащиеся смогут расположиться в той части здания, которая не была повреждена. Однако готовить для учеников теперь будут в детском саду. Для решения этих и других вопросов, связанных с дальнейшей организацией учебного процесса, на место выехал глава республики Владимир Уйба.

В настоящее время открытое горение ликвидировали.

Ранее пожар произошел на территории мясоперерабатывающего завода в подмосковном Пушкине. Его площадь составляла тысячу квадратных метров. В тушении задействованы 56 человек и 20 единиц техники. О пострадавших не сообщалось.

Прокуратура Подмосковья сообщила, что проконтролирует установление обстоятельств и причин пожара.



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