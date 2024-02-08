МЧС Прикамья сообщило о ликвидации открытого горения на газопроводе

Фото: телеграм-канал "112"

На газопроводе в поселке Куеда ликвидировано открытое горение. Экстренные службы продолжают работать на месте происшествия, сообщили в МЧС России в телеграм-канале.

Немногим ранее в управлении сообщали о факельном горении внутрипромыслового газопровода и трех близлежащих строений.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, в свою очередь, сообщил в телеграм-канале, что возгорание локализовали на площади 180 квадратных метров. Угрозы распространения огня нет. Также глава региона добавил, что двое пострадавших находятся в реанимации. Врачи оказывают им необходимую помощь. Всего в результате пожара пострадали шесть человек.

Об инциденте на Интернациональной улице стало известно вечером 8 февраля. Отмечалось, что есть угроза дальнейшего распространения огня.

В РЖД заявляли, что информация о возгорании грузового поезда в районе поселка Куеда не соответствует действительности. По данным компании, случившееся не относится к железнодорожной инфраструктуре, а также не влияет на движение поездов. Пожарный поезд, включающий в себя пенообразователь и цистерны с водой, направили к месту ЧП, чтобы помочь в ликвидации огня.



Видео: телеграм-канал Baza