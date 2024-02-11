Открытое горение в гостинице в Тольятти ликвидировано

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Возгорание, которое произошло в гостиничном комплексе в Тольятти, ликвидировали. Об этом заявила пресс-служба МЧС России.

По информации ведомства, ликвидация открытого горения в Самарской области произошла еще в 11:15 (10:15) по московскому времени.

Пожар в гостинице произошел в Тольятти в ночь с 10 на 11 февраля. Площадь возгорания тогда оценивалась в 800 "квадратов". К тушению привлекли 105 спасателей и 29 единицы специальной техники.

Уже ближе к утру 11 февраля пожар удалось локализовать. В результате возгорания пострадали 2 человека. До того, как спасатели приехали на место, из гостиничного комлекса самостоятельно эвакуировались 12 человек.



В Тольятти загорелся гостиничный комплекс