В прокуратуре сообщили, что загоревшийся в Анапе дом строился без разрешений

Фото: телеграм-канал "112"

Строительство одиннадцатиэтажного дома в Анапе, где произошло возгорание мансарды, шло без разрешения. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Краснодарского края.

"Установлено, что многоквартирный дом возводился в отсутствие проектной и разрешительной документации и введен в гражданский оборот на основании решений Анапского городского суда, вынесенных в июне 2011 года", – подчеркнуло ведомство.

Прокуратура добавила, что причины произошедшего выясняются.

О пожаре в жилом здании Анапы сообщили в МЧС РФ вечером 13 февраля. Огонь распространился на площади 1 тысяча квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.

Спасатели организовали эвакуацию жильцов 11-этажного здания. Всего к ликвидации пожара привлекли около 70 специалистов и 22 единицы техники МЧС РФ.

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