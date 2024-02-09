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09 февраля, 20:18

Происшествия

Пожар произошел в нежилом здании на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Пожар произошел в нежилом здании в Москве на улице Амурской. Прокуратура восточного административного округа контролирует установление обстоятельств и причин случившегося. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

В настоящее время пожар потушен, информации о пострадавших не поступало, передает МЧС РФ в своем телеграм-канале. В ведомстве уточнили, что в трехэтажном производственном здании горели деревянные паллеты и оборудование, огонь охватил 100 квадратных метров.

По данным МЧС, при тушении огня были задействованы 81 специалист и 23 единицы техники.

Ранее женщина погибла при пожаре в квартире жилого дома на улице Академика Капицы в Москве. Прокуратура намерена проконтролировать ход расследования данного инцидента.

До этого крупный пожар произошел на складе рыбоперерабатывающего завода в Мурманске. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров.

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