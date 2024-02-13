Пожар в жилом доме в Анапе локализован

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарные локализовали возгорание в жилом доме в Анапе на площади в 1 тысячу квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Эвакуированные жильцы находятся в пунктах временного размещения, с ними работают психологи МЧС.

О пожаре в многоквартирном доме на Объездной улице в Анапе стало известно вечером 13 февраля. Огонь охватил мансарду жилого дома. Сотрудники МЧС сразу организовали эвакуацию жильцов 11-этажного здания, во время тушения огня им удалось спасти 12 человек.

Всего было эвакуировано 440 жильцов дома, включая 112 детей. В МЧС организовали три пункта временного размещения жильцов вместимостью до 360 человек.

По данным прокуратуры, строительство данного дома шло без разрешения. По факту пожара следователи возбудили уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Новости регионов: пожарные спасли 12 человек из загоревшегося дома в Анапе