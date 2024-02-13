Уголовное дело возбудили по факту пожара в многоквартирном доме в Анапе

Фото: телеграм-канал Readovka

Следствие возбудило уголовное дело по факту пожара в многоквартирном доме в Анапе Краснодарского края, где произошло возгорание мансарды. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления Следственного комитета РФ.

Ведомство уточнило, что в случившемся были зафиксированы признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 Уголовного кодекса РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

О пожаре в жилом доме Анапы стало известно вечером 13 февраля. На тот момент в здании загорелась мансарда и площадь пожара составила 1 тысячу квадратных метров.

Как рассказали РИА Новости в экстренных службах, огонь с мансарды перекинулся на квартиры 10-го этажа здания. По информации СМИ, возгорание привело к обрушению мансарды по всей площади, а от пожара уже пострадали 32 квартиры.

Спасатели эвакуировали из здания 440 человек, в том числе 112 детей. Однако в результате пожара пострадал один человек. Спасатели организовали три пункта временного размещения жильцов вместимостью до 360 человек.

При этом региональная прокуратура добавила, что строительство здания происходило без проектной и разрешительной документации. Дом был введен в гражданский оборот на основании решений Анапского городского суда, вынесенных в июне 2011 года.

Новости регионов: мансарда многоквартирного дома загорелась в Анапе