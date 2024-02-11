Крупный пожар в Кабардино-Балкарии локализован на площади 2 тыс "квадратов" – МЧС

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В городе Майский Кабардино-Балкарской Республики возник пожар на кровле торгового павильона на центральном рынке. Об этом сообщает МЧС России.

Сообщается, что пожар на рынке локализован на площади 2 тысячи квадратных метров. По информации МЧС, в тушении возгорания задействовано 42 специалиста и 10 единиц техники.

Ранее крупный пожар произошел в Тольятти. Там загорелось здание гостиничного комплекса. Пожар был локализован на площади 800 квадратных метров.

До этого возгорание кровли случилось на улице Черняховского в Москве. Площадь возгорания достигла 4 000 квадратных метров, из дома были эвакуировали более 400 человек. Предварительной причиной возгорания стало нарушение работы системы антиобледенительного обогрева края кровли и водостоков.