13 февраля, 19:32Происшествия
Пожарные спасли 12 человек из загоревшегося в Анапе дома
В МЧС уточнили, что ЧП произошло на Объездной улице. Людей удалось вытащить из здания при помощи лестничных маршей.
Мансарда жилого дома загорелась в Анапе вечером 13 февраля. Площадь пожара составляет 1 тысячу квадратных метров. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Всего к ликвидации пожара привлекли около 70 специалистов и 22 единицы техники МЧС РФ.
Согласно данным региональной прокуратуры, строительство здания происходило без проектной и разрешительной документации. Дом был введен в гражданский оборот на основании решений Анапского городского суда, вынесенных в июне 2011 года.
Прокуратура добавила, что причины произошедшего выясняются.
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