Пожарные спасли 12 человек из загоревшегося в Анапе дома

Сотрудникам МЧС РФ удалось спасти 12 человек при тушении пожара на мансарде многоэтажного дома в Анапе Краснодарского края. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

В МЧС уточнили, что ЧП произошло на Объездной улице. Людей удалось вытащить из здания при помощи лестничных маршей.

Мансарда жилого дома загорелась в Анапе вечером 13 февраля. Площадь пожара составляет 1 тысячу квадратных метров. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Всего к ликвидации пожара привлекли около 70 специалистов и 22 единицы техники МЧС РФ.

Согласно данным региональной прокуратуры, строительство здания происходило без проектной и разрешительной документации. Дом был введен в гражданский оборот на основании решений Анапского городского суда, вынесенных в июне 2011 года.

Прокуратура добавила, что причины произошедшего выясняются.

Неправильная работа системы обогрева кровли стала причиной пожара в доме на севере Москвы