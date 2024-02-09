Появились фото последствий пожара в доме на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Столичные прокуратура и следственное управление СК РФ опубликовали фотографии последствий пожара, произошедшего в жилом доме на севере Москвы.

На снимках можно увидеть поврежденную от огня кровлю здания, а также большое количество пепла. Специалисты МЧС РФ смогли потушить пламя раньше, чем пожар полностью перекинулся на жилые этажи дома.

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О пожаре в шестиэтажном доме 2 на улице Черняховского в столичном районе Аэропорт стало известно примерно в ночь на 9 февраля. Из-за этого пришлось перекрыть движение транспорта вокруг места происшествия, сообщал столичный Дептранс.

Затем площадь возгорания в доме жилищно-строительного кооператива (ЖСК) "Московский писатель" увеличилась с 300 до 4 000 квадратных метров, из здания пришлось эвакуировать более 400 местных жителей. К тушению огня на тот момент были привлечены более 130 специалистов, 41 единица техники, а также 2 вертолета Ка-32.

К 03:10 пожарным удалось сначала локализовать, а потом и ликвидировать открытое горение в жилом доме, а к 05:30 пожар был полностью потушен.

На тот момент вертолеты сбросили с воздуха около 50 тонн воды. В 06:19 движение транспорта по дублеру Ленинградского проспекта и улице Черняховского было восстановлено.

По данным столичного департамента здравоохранения, в результате инцидента никто не пострадал. Эвакуированных жителей временно разместили в здании соседнего торгового центра и трех автобусах.

По данному факту в столичном СК РФ начали доследственную проверку, согласно статье 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности"). К расследованию подключилась и городская прокуратура, которая взяла под контроль соблюдение жилищных прав жителей пострадавшего дома.

Сначала оперативные службы рассматривали версию о коротком замыкании проводки, однако не исключались и другие версии, включая поджог. Однако в настоящее время приоритетной причиной пожара в следственных органах считают нарушение работы системы антиобледенительного обогрева края кровли и водостоков.

Сейчас городские службы ведут работы по устранению последствий пожара. Для этого у специалистов есть необходимое количество сил и техники. По данным пресс-службы, работы по ремонту будут идти круглосуточно.

Городские службы ведут восстановительные работы после пожара на севере Москвы