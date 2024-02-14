Пожарные потушили возгорание в жилом доме в Анапе

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар в жилом доме в Анапе полностью ликвидирован. Об этом со ссылкой на МЧС России сообщает ТАСС.

По данным ведомства, в результате произошедшего пострадал один человек.

О пожаре в многоквартирном доме на Объездной улице в Анапе стало известно вечером 13 февраля. Огонь охватил мансарду жилого дома на площади в 1 тысячу квадратных метров.

Спасатели эвакуировали 440 жильцов дома, включая 112 детей. В МЧС организовали три пункта временного размещения жильцов вместимостью до 360 человек.

По данным прокуратуры, строительство данного дома шло без разрешения. По факту пожара следователи возбудили уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

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