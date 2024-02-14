Пожар в подвале административного здания в центре Москвы полностью потушен

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Возгорание в административном здании в центре столицы в Большом Дровяном переулке полностью потушено. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Москве.

В ведомстве уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в пресс-службе сообщали, что огонь вспыхнул в доме 12, строении 3. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Там воспламенились складируемые продукты и упаковки товаров.

Позже возгорание локализовали. Отмечалось, что на момент происшествия в здании не было людей. В столичном Дептрансе добавили, что из-за пожара временно перекрыто движение по Большому Деревянному переулку.

До этого сообщалось о возгорании в нежилом здании в Москве на улице Амурской. Прокуратура ВАО взяла на контроль установление обстоятельств и причин произошедшего. Позже огонь потушили, там горели деревянные паллеты и оборудование.

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