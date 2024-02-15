В Курской области произошел пожар на нефтебазе после атаки ВСУ

Фото: телеграм-канал 112

В результате атаки украинского беспилотника в Курской области произошло возгорание на нефтебазе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"По предварительной информации, пострадавших нет. Все спецслужбы в данный момент работают на месте. Прошу сохранять спокойствие", – добавил глава области.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 14 февраля российские системы противовоздушной обороны уничтожили девять беспилотников самолетного типа ВСУ над Черным морем, Белгородской и Воронежской областями.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при атаке ВСУ по региону пострадала одна женщина в Валуйском округе. Глава области уточнил, что пострадавшую доставили в областную больницу.