Сотрудник ВГА Харькова получил ранение в результате атаки ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Работник харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) был ранен в результате атаки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава ВГА Виталий Ганчев в своем телеграм-канале.

По его словам, 13 февраля мужчина получил ранение, когда вез хлеб для жителей одного из населенных пунктов Харьковской области. Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль, на котором тот перемещался, указал Ганчев.

Он также отметил, что пострадавшего госпитализировали, ему оказана необходимая медпомощь. Глава ВГА подчеркнул, что украинская армия в течение всего дня активно атаковала БПЛА населенные пункты Ольшану и Таволжанку.

Ранее сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник самолетного типа над Клинцовским районом Брянской области. По информации губернатора региона Александра Богомаза, в результате инцидента никто не пострадал, также не было зафиксировано разрушений.