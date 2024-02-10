10 февраля, 12:29Происшествия
Три человека пострадали при обстреле ВСУ хутора Понуры под Белгородом
Фото: 123RF/tasharo
Три человека пострадали при обстреле ВСУ окраины хутора Понуры Грайворонского городского округа. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале.
По его словам, в результате прилета снаряда пострадали рабочие. У них осколочные ранения различных частей тела.
Глава региона уточнил, что бригада скорой медицинской помощи доставляет их в городскую больницу № 2, оказывается вся необходимая медицинская помощь. Кроме того, повреждения получил экскаватор.
Ранее система противовоздушной обороны РФ сбила дрон ВСУ на подлете к Белгороду. По данным губернатора, обошлось без пострадавших и разрушений.
До этого пять человек получили травмы в Белгородской области при обстреле со стороны ВСУ села Ржевка Шебекинского городского округа. У одного из пострадавших произошла травматическая ампутация верхних и нижних конечностей.
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