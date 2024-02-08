Система ПВО РФ сбила украинский беспилотник на подлете к Белгороду

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система противовоздушной обороны РФ сбила дрон ВСУ на подлете к Белгороду. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"В Белгородском районе сработала наша система ПВО – сбит БПЛА самолетного типа в районе села Бессоновка. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", – говорится в его публикации.

По данным губернатора, обошлось без пострадавших и разрушений.

7 февраля на территории Белгорода и Белгородского района работала сирена ракетной опасности. Средства противовоздушной обороны уничтожили семь реактивных снарядов РСЗО RM-70 "Вампир" над регионом.

8 февраля пять человек получили травмы в Белгородской области при обстреле со стороны ВСУ села Ржевка Шебекинского городского округа. По словам Гладкова, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.



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