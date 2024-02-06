Семь беспилотников ВСУ сбиты на подлете к селу Каменка Херсонской области

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

Семь украинских дронов сбили на подлете к населенному пункту Каменка в Херсонской области. Глава региона Владимир Сальдо рассказал о происшествии в своем телеграм-канале.

"Боевики украинских вооруженных формирований совершили террористическое нападение на село Каменка Каховского муниципального округа с помощью FPV-дронов. Наши военные сбили семь дронов, один взорвался, повредив несколько окон в школе", – говорится в публикации.

По словам губернатора, обошлось без пострадавших. Он подчеркнул, что военные находятся в боевой готовности.

27 января боевики киевского режима массово атаковали дронами Новую Каховку. В результате была ранена 70-летняя женщина. По словам главы региона, ей была оказана необходимая медицинская помощь.

Удары киевского режима пришлись по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры. На улице Первомайской был поврежден общественный транспорт и автомобили.