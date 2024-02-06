06 февраля, 19:33Происшествия
Украинские БПЛА атаковали село Волоконовка Белгородской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
ВСУ атаковали село Волоконовка Чернянского района при помощи двух БПЛА. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале.
По словам Гладкова, в результате падения первого беспилотника с последующей детонацией повреждения получил инфраструктурный объект, никто не пострадал. Глава региона добавил, что второй БПЛА уничтожили в воздухе. В настоящее время аварийные и оперативные службы работают на месте, уточнил Гладков.
Ранее украинские военные нанесли удар по селу Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе Белгородской области. В результате атаки три дома получили повреждения.
До этого средства ПВО сбили семь беспилотников в небе над Белгородской областью. Попытку атаки беспилотниками пресекли в ночь на 6 февраля.
При атаке ВСУ на Белгород повреждены 100 машин и 20 домов
Читайте также