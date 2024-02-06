06 февраля, 07:26Происшествия
Силы ПВО сбили семь беспилотников над Белгородской областью – МО РФ
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь беспилотников в небе над Белгородской областью. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.
Попытку атаки беспилотниками пресекли ночью. По информации ведомства, ее предприняла украинская сторона.
"Дежурными средствами ПВО все украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены над территорией Белгородской области", – говорится в сообщении.
Ранее об атаке на регион сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он рассказал, что запущенный беспилотник повредил четыре частных дома в городе Губкин. Пострадавших не выявили.
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