Силы ПВО сбили семь беспилотников над Белгородской областью – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь беспилотников в небе над Белгородской областью. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Попытку атаки беспилотниками пресекли ночью. По информации ведомства, ее предприняла украинская сторона.

"Дежурными средствами ПВО все украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены над территорией Белгородской области", – говорится в сообщении.

Ранее об атаке на регион сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он рассказал, что запущенный беспилотник повредил четыре частных дома в городе Губкин. Пострадавших не выявили.

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