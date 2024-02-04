Под обстрел ВСУ попало село Демидовка в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Украинские войска обстреляли село Демидовка Краснояружского района в Белгородской области. В результате произошедшего пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В одном частном домовладении повреждена кровля и хозпостройка. Также осколками посекло два автомобиля и трубу газопровода", – подчеркнул он.

Оперативные и аварийные службы прибыли на место случившегося.

Чуть ранее в Белгороде объявили ракетную опасность, однако ее отменили через несколько минут.

31 января атаковали село Богун-Городок Борисовского района с помощью дронов-камикадзе. По словам главы региона, зафиксировали два сброса взрывных устройств. Он отметил, что никто не пострадал, но осколки повредили два легковых автомобиля, а также выбили окна в одном частном домовладении.

До этого женщина погибла при атаке ВСУ на хутор в Борисовском районе Белгородской области. Гладков указал на то, что украинский оператор беспилотника убил беззащитного человека целенаправленно, так как это случилось не во время обстрела.

Кроме того, системы ПВО сбили БПЛА самолетного типа над селом Ближним в Белгородском районе. Пострадавших и разрушений не было.

При атаке ВСУ на Белгород повреждены 100 машин и 20 домов