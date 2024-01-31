ВСУ атаковали село Богун-Городок Белгородской области

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Богун-Городок Борисовского района с помощью дронов-камикадзе. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, зафиксировали два сброса взрывных устройств. Он отметил, что никто не пострадал, но осколки повредили два легковых автомобиля, а также выбили окна в одном частном домовладении. В настоящее время на месте ЧП работают оперативные службы.

Накануне дрон-камикадзе ВСУ атаковал село Старый Хутор Валуйского городского округа в Белгородской области. По словам губернатора, пострадавших нет, повреждения получил легковой автомобиль.

Кроме того, украинская армия обстреляла село Теребрено Краснояружского района. Из людей никто не пострадал, повреждения зафиксированы у одного склада и двух единиц спецтехники, уточнил Гладков.

До этого дрон-камикадзе ВСУ атаковал белгородское село Мокрая Орловка. По информации регионального губернатора, в результате атаки травмы получил мирный житель. У него диагностированы множественные осколочные ранения головы, живота и ног. Помимо этого, были повреждены дом и хозяйственная постройка.

При атаке ВСУ на Белгород повреждены 100 машин и 20 домов