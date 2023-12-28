Дрон-камикадзе ВСУ атаковал белгородское село Мокрая Орловка

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Украинский дрон-камикадзе атаковал белгородское село Мокрая Орловка. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о происшествии в своем телеграм-канале.

"Осколочные ранения получил мирный житель – взрывное устройство было сброшено с дрона, когда мужчина находился на улице. У пострадавшего множественные осколочные ранения головы, живота и нижних конечностей. Бригадой скорой помощи он доставляется во вторую городскую больницу", – говорится в его публикации.

Кроме того, в результате вражеских действий оказался поврежден частный дом, там выбило окна, посечены фасад и забор. Помимо этого, зафиксировано повреждение постройки хозяйственного назначения.

Ранее пять человек пострадали в результате атаки украинского дрона-камикадзе в Белгородской области. Врачи местной больницы оказали первую помощь мужчине с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ноги. У второго пострадавшего ранения правой руки и правой ноги, медицинскую помощь ему предоставили в Борисовской ЦРБ.

28 декабря украинские войска подвергли обстрелу окраину села Дроновка в Белгородской области. Позднее стало известно об атаке по населенному пункту Новая Таволжанка.



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