28 декабря, 15:54Происшествия
Дрон-камикадзе ВСУ атаковал белгородское село Мокрая Орловка
Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
Украинский дрон-камикадзе атаковал белгородское село Мокрая Орловка. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о происшествии в своем телеграм-канале.
"Осколочные ранения получил мирный житель – взрывное устройство было сброшено с дрона, когда мужчина находился на улице. У пострадавшего множественные осколочные ранения головы, живота и нижних конечностей. Бригадой скорой помощи он доставляется во вторую городскую больницу", – говорится в его публикации.
Кроме того, в результате вражеских действий оказался поврежден частный дом, там выбило окна, посечены фасад и забор. Помимо этого, зафиксировано повреждение постройки хозяйственного назначения.
Ранее пять человек пострадали в результате атаки украинского дрона-камикадзе в Белгородской области. Врачи местной больницы оказали первую помощь мужчине с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ноги. У второго пострадавшего ранения правой руки и правой ноги, медицинскую помощь ему предоставили в Борисовской ЦРБ.
28 декабря украинские войска подвергли обстрелу окраину села Дроновка в Белгородской области. Позднее стало известно об атаке по населенному пункту Новая Таволжанка.
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