ВСУ обстреляли окраину села Дроновка в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Украинские войска подвергли обстрелу окраину села Дроновка в Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены линии газо- и электроснабжения. Оперативные и аварийные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий", – говорится в его публикации.

Ранее пять человек пострадали в результате атаки украинского дрона-камикадзе в Белгородской области. Врачи местной больницы оказали первую помощь мужчине с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ноги. У второго пострадавшего ранения правой руки и правой ноги, медицинскую помощь ему предоставили в Борисовской ЦРБ.

26 декабря ВСУ обстреляли сразу несколько населенных пунктов в регионе. По словам губернатора, обошлось без пострадавших.



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