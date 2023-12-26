ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов в Белгородской области

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Украинские войска подвергли обстрелу сразу несколько населенных пунктов в Грайворонском городском округе Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о происшествии в своем телеграм-канале.

"Пострадавших нет. В селе Дроновка осколками снаряда повреждена крыша в частном жилом домовладении. В селе Рождественка в двух домовладениях осколками снаряда выбиты окна. Также повреждена линия электроснабжения", – говорится в его публикации.

Губернатор добавил, что аварийные службы приступят к устранению последствий вражеской атаки после разрешения министерства обороны.

Ранее под обстрел Вооруженных сил Украины попало село Теребрено Краснояружского района Белгородской области. На границе села шел стрелковый бой с украинскими военными. В результате в нескольких населенных пунктах также было зафиксировано повреждение линии электропередачи.

До этого украинская армия подвергла обстрелу населенный пункт Олешня в Курской области. В результате атаки ВСУ два мирных жителя получили ранения.



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