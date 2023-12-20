Украинские войска обстреляли село Вязовое в Белгородской области

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Украинская сторона произвела обстрел села Вязовое Краснояружского района Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Предварительно, в результате атаки ВСУ никто не пострадал. Была повреждена линия электропередачи.

Гладков сообщил, что аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Минобороны РФ.

Ранее под обстрел Вооруженных сил Украины попало село Теребрено этого же района Белгородской области. На границе села шел стрелковый бой с украинскими военными. В результате в нескольких селах также было зафиксировано повреждение линии электропередачи.

До этого украинская армия подвергла обстрелу населенный пункт Олешня в Курской области. В результате атаки ВСУ два мирных жителя получили различные ранения.