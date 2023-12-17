ВСУ атаковали белгородское село Теребрено

Фото: ТАСС/Pavel Koliadin

Под обстрелом Вооруженных сил Украины (ВСУ) находится село Теребрено Краснояружского района. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем телеграм-канале.

По его предварительной информации, на границе села идет стрелковый бой с украинскими военными. Ситуацию контролируют профильные ведомства.

Отмечается, что в нескольких селах зафиксировано повреждение линии электропередачи. Оперативные и аварийные службы начнут ликвидировать последствия после согласования с Минобороны РФ.

Накануне ВСУ атаковали поселок Красное Шебекинского городского округа. Гладков отмечал, что украинские военные сбросили взрывное устройство с беспилотника. В результате пострадал пассажир "Газели".

Ранее машина с мирными жителями, предварительно, подорвалась на мине в районе хутора Высокого Краснояружского района Белгородской области. По информации Гладкова, пострадали три человека.

Один человек погиб при обстреле села под Белгородом со стороны ВСУ