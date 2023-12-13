Машина подорвалась на мине в районе хутора Высокого Белгородской области

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Машина с мирными жителями, предварительно, подорвалась на мине в районе хутора Высокого Краснояружского района Белгородской области. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале.

По его информации, пострадали три человека. У одного мужчины частичная ампутация нижних конечностей, у второго зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму. В настоящее время они доставляются в городскую больницу № 2 города Белгорода.

Уточняется, что еще один пострадавший получил сотрясение мозга, он находится в Краснояружской центральной районной больнице.

"Вся необходимая медицинская помощь оказывается", – заверил губернатор.

Ранее украинская сторона обстреляла село Козинка Грайворонского городского округа. По информации Гладкова, никто не пострадал.

До этого украинский квадрокоптер сбросил самодельное взрывное устройство в Белгородской области, в результате травмы получили два российских добровольца территориальной самообороны. Происшествие случилось в Борисовском районе в хуторе Климовое.

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