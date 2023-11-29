Два бойца самообороны пострадали после атаки дрона ВСУ в Белгородской области

Фото: ТАСС/Евгений Силантьев

Украинский квадрокоптер сбросил самодельное взрывное устройство в Белгородской области, в результате травмы получили два российских добровольца территориальной самообороны. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале.

Происшествие случилось в Борисовском районе в хуторе Климовое.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Так, днем ранее украинская армия атаковала село Пороз Грайворонского городского округа. По словам Гладкова, пострадавших не выявили. Повреждения получило одно частное домовладение.

До этого украинская сторона обстреляла город Валуйки в Белгородской области. В результате этого повреждения получили два частных дома. Кроме того, уточнил Гладков, осколки снарядов посекли еще три дома и две машины.

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