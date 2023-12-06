Село Козинка в Белгородской области попало под обстрел украинской армии

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Украинская сторона обстреляла село Козинка Грайворонского городского округа. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что в результате атаки пострадавших не выявили.

"Осколками снаряда поврежден один частный жилой дом: пробита крыша, посечен фасад и выбиты окна", – написал глава региона.

Ранее стало известно, что за сутки с 5 на 6 ноября ВСУ обстреляли Белгородскую область три раза. По данным Гладкова, в селе Ржевка в Шебекинском городском округе с дрона сбросили два взрывных устройства на производственный цех одного из промышленных предприятий. Повреждения получила кровля здания и были выбиты окна, пострадавших нет.

Под обстрел ВСУ также попал населенный пункт Суземка в Брянской области. Как уточнил глава региона Александр Богомаз, никто не пострадал.

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