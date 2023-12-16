Один человек ранен при атаке ВСУ на поселок Красное в Белгородской области

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Вооруженные силы Украины атаковали поселок Красное Шебекинского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, украинские военные сбросили взрывное устройство с беспилотника. В результате пострадал пассажир "Газели".

У мужчины осколочное ранение верхних и нижних конечностей. Пострадавшего доставили в центральную районную больницу.

13 декабря машина с мирными жителями подорвалась на мине в районе хутора Высокого в Краснояружском районе Белгородской области. Сообщалось о трех пострадавших.

У одного мужчины частичная ампутация нижних конечностей, у второго зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму. Еще один пострадавший получил сотрясение мозга.

16 декабря Гладков сообщил, что среди пострадавших был замглавы Краснояружского района Игорь Бородаенко. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии, однако ночью он скончался в больнице. Губернатор подчеркнул, что врачи боролись за его жизнь до последнего.

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